Başakşehir'de istinat duvarından düşen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Başakşehir'de istinat duvarından düşen tırın sürücüsü yaralandı

18.05.2022 17:40

Başakşehir'de manevra yaptığı sırada organize sanayi bölgesinin istinat duvarından düşen tırın sürücüsü yaralandı.

Başakşehir'de manevra yaptığı sırada organize sanayi bölgesinin istinat duvarından düşen tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, OSB Mahallesi Eski Turgut Özal Bulvarı'nda Yakup Vefai, kullandığı İran plakalı tırla manevra yapmaya çalışırken aracın kontrolünü kaybetti. Tır, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nin istinat duvarını aşarak yaklaşık 5 metreden aşağıya düştü.

Park halindeki bir minibüsün ön kısmına da çarpan tırın İran uyruklu şoförü Vefai hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin tırı kaldırma çalışmaları sürüyor.

Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Başakşehir'de istinat duvarından düşen tırın sürücüsü yaralandı
Başakşehir'de istinat duvarından düşen tırın sürücüsü yaralandı
Başakşehir'de istinat duvarından düşen tırın sürücüsü yaralandı
Başakşehir'de istinat duvarından düşen tırın sürücüsü yaralandı

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Kaynak: AA

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