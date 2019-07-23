Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de işyeri yangını (1)
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Başakşehir'de işyeri yangını (1)

1 saat önce

BAŞAKŞEHİR'de bulunan bir işyerinin 2'nci ve 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Başakşehir'de işyeri yangını (1), System.String[]
BAŞAKŞEHİR'de bulunan bir işyerinin 2'nci ve 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman çıkan işyerindeki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.


- İstanbul
İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:06 Kaynak: DHA
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