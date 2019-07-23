Başakşehir'de işyeri yangını (1)

BAŞAKŞEHİR'de bulunan bir işyerinin 2'nci ve 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

BAŞAKŞEHİR'de bulunan bir işyerinin 2'nci ve 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman çıkan işyerindeki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

- İstanbul

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

"Osmanlı torunu"nun İngiltere'de başbakan seçilmesi kabinede gerilim yarattı

Yıldırım'dan "Cumhurbaşkanı Yardımcılığı" sorusuna kahkahalı yanıt

On Birinci Kalkınma Planı Resmi Gazete'de yayımlandı

Türk ve ABD'li yetkililer arasında kritik zirve! MSB'den ilk açıklama geldi