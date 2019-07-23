Başakşehir'de işyeri yangını (1)
2 saat önce
BAŞAKŞEHİR'de bulunan bir işyerinin 2'nci ve 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
BAŞAKŞEHİR'de bulunan bir işyerinin 2'nci ve 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman çıkan işyerindeki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:33 Kaynak: DHA
- İstanbul
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