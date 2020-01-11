BAŞAKŞEHİR'DE İŞYERİNDE PATLAMA: 1 ÖLÜ 2 YARALI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR'DE İŞYERİNDE PATLAMA: 1 ÖLÜ 2 YARALI - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'DE İŞYERİNDE PATLAMA: 1 ÖLÜ 2 YARALI

6 saat önce

Başakşehir sanayi sitesindeki işyerinde hava tankı patladı.

BAŞAKŞEHİR'DE İŞYERİNDE PATLAMA: 1 ÖLÜ 2 YARALI, System.String[]

Başakşehir sanayi sitesindeki  işyerinde hava tankı patladı. Patlamada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Başakşehir, Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde, çalışma sırasında hava tankında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda iş yerinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan biri yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Kaymakamın açıklaması


Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:06 Kaynak: DHA
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