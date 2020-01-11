BAŞAKŞEHİR'DE İŞYERİNDE PATLAMA: 1 ÖLÜ 2 YARALI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR'DE İŞYERİNDE PATLAMA: 1 ÖLÜ 2 YARALI - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'DE İŞYERİNDE PATLAMA: 1 ÖLÜ 2 YARALI

6 saat önce

Başakşehir sanayi sitesindeki işyerinde hava tankı patladı.

BAŞAKŞEHİR'DE İŞYERİNDE PATLAMA: 1 ÖLÜ 2 YARALI, System.String[]

Başakşehir sanayi sitesindeki işyerinde hava tankı patladı. Patlamada işyeri sahibi ölürken, 2 çalışan yaralandı.

Başakşehir, Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde, çalışma sırasında hava tankında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda iş yerinde bulunan işyeri sahibi Fatih Çelik ile Rahmi Atalay ve Hakan Özcan isimli iki çalışan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan işyeri sahibi Fatih Çelik yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.

Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Yangın haberini aldıktan kısa bir süre sonra Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde patlama olduğunu öğrendik. Tank imalatı yapan bir işyerinde test yapılırken, bir kazanın patladığı ifade ediliyor. Aynı zamanda çalışan ve işyeri sahibi olan kişinin de yaralandığı ve hayati tehlike kaydıyla hastaneye kaldırıldığını biliyoruz. 2 kişinin de şok geçirerek yaralandığı ifade ediliyor. Hastaneye kaldırılan işyeri sahibi vefat etti. Başımız sağ olsun. Allah bir daha böyle kazalar göstermesin" dedi.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-İşyerinden detaylar

-Ekiplerin çalışması

-Ölen işyeri sahibi Fatih Çelik'in fotoğrafı

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Olay yerinden görüntüler

-Kaymakamın açıklaması


Fatih Çelik, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:49 Kaynak: DHA
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