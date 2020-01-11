Başakşehir'de işyerinde patlama 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika

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Başakşehir'de işyerinde patlama 1 ölü 2 yaralı
6 saat önce
BAŞAKŞEHİR'DE İŞYERİNDE PATLAMA 1 ÖLÜ 2 YARALI (3) (ölen kişinin fotoğrafı)
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:09 Kaynak: DHA
BAŞAKŞEHİR'DE İŞYERİNDE PATLAMA 1 ÖLÜ 2 YARALI (3) (ölen kişinin fotoğrafı)
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