Başakşehir'de işyerinde patlama 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başakşehir'de işyerinde patlama 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika

Başakşehir'de işyerinde patlama 1 ölü 2 yaralı

6 saat önce

BAŞAKŞEHİR'DE İŞYERİNDE PATLAMA 1 ÖLÜ 2 YARALI (3) (ölen kişinin fotoğrafı)

BAŞAKŞEHİR'DE İŞYERİNDE PATLAMA 1 ÖLÜ 2 YARALI (3) (ölen kişinin fotoğrafı)

Başakşehir'de işyerinde patlama 1 ölü 2 yaralı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:09 Kaynak: DHA
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