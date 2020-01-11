BAŞAKŞEHİR'DE İŞYERİNDE YANGIN (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR'DE İŞYERİNDE YANGIN (1) - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'DE İŞYERİNDE YANGIN (1)

6 saat önce

Şahin BOZKURT/ BAŞAKŞEHİR'de bulunan bir işyerinde yangın çıktı.

BAŞAKŞEHİR'DE İŞYERİNDE YANGIN (1), System.String[]

Şahin BOZKURT/ BAŞAKŞEHİR'de bulunan bir işyerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangından çıkan dumanlar uzaktan da görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yükselen dumanlar


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:23 Kaynak: DHA
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