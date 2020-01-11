BAŞAKŞEHİR'DE İŞYERİNDE YANGIN (1) - Son Dakika

Şahin BOZKURT/ BAŞAKŞEHİR'de bulunan bir işyerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangından çıkan dumanlar uzaktan da görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yükselen dumanlar