BAŞAKŞEHİR'DE İŞYERİNDE YANGIN (1) - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'DE İŞYERİNDE YANGIN (1)
6 saat önce
Şahin BOZKURT/ BAŞAKŞEHİR'de bulunan bir işyerinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:23 Kaynak: DHA
Şahin BOZKURT/ BAŞAKŞEHİR'de bulunan bir işyerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangından çıkan dumanlar uzaktan da görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yükselen dumanlar
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