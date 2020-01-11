Şahin BOZKURT/ BAŞAKŞEHİR'de bulunan bir işyerinde yangın çıktı.
Şahin BOZKURT/ BAŞAKŞEHİR'de bulunan bir işyerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangından çıkan dumanlar uzaktan da görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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11.1.2020 16:51:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehir'de işyerinde yangın (1) - Son Dakika