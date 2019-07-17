Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de işyerinin çatısı alev alev yandı
Son Dakika Güncel Haber

Başakşehir'de işyerinin çatısı alev alev yandı

3 saat önce

Cemil ÖZDEMİR-Yılmaz OKUR-Savaş ATAK/-BAŞAKŞEHİR'de otomobil aksesuarları üreten bir işyerinin deposunda çıkan yangın çatıya sıçradı.

Başakşehir'de işyerinin çatısı alev alev yandı, System.String[]

Cemil ÖZDEMİR-Yılmaz OKUR-Savaş ATAK/-BAŞAKŞEHİR'de otomobil aksesuarları üreten bir işyerinin deposunda çıkan yangın çatıya sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, işyerinde hasar oluştu.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Pik Dökümcüler sanayi sitesinde araba aksesuarları üreten 3 katlı bir işyerinin deposunda saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan çıkan alevler çatıya da sıçradı. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.


İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan önemli açıklama: Türkiye'ye savaş uçağı satabiliriz Antalya'da yediemin otoparkları dolup taştı! 8 yıldır bekleyen araçlar var İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! Depo kısa sürede alevlere teslim oldu WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 19:21:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de işyerinin çatısı alev alev yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]