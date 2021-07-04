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Başakşehir'de itfaiye aracıyla taksi çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Başakşehir'de itfaiye aracıyla taksi çarpıştı: 2 yaralı

04.07.2021 16:21
Başakşehir'de itfaiye aracıyla taksi çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Başakşehir'de itfaiye aracı ile taksinin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Başakşehir'de itfaiye aracı ile taksinin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İkitelli İtfaiye İstasyonunda görevli araç, yangına müdahale için seyir halindeyken Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde 34 TCC 03 plakalı taksiyle çarpıştı.

Kazada taksi sürücüsü ile araçtaki yolcu yaralandı. İlk müdahaleyi itfaiye ekibinin yaptığı yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşanırken araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Başakşehir, İkitelli, İtfaiye, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de itfaiye aracıyla taksi çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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