Başakşehir'de itfaiye aracı ile taksinin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İkitelli İtfaiye İstasyonunda görevli araç, yangına müdahale için seyir halindeyken Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde 34 TCC 03 plakalı taksiyle çarpıştı.
Kazada taksi sürücüsü ile araçtaki yolcu yaralandı. İlk müdahaleyi itfaiye ekibinin yaptığı yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşanırken araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Başakşehir'de itfaiye aracıyla taksi çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika