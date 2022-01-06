BAŞAKŞEHİR'DE İTFAİYEDEN KÖPEK KURTARMA OPERASYONU - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'deki bir inşaatın asansör boşluğundaki suya düşen sahipsiz köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Bahçeşehir Mahallesi'ndeki sitede oturanlar, inşaattan sürekli köpek sesi geldiğini fark edince bunun nedenini araştırdı. Hayvansever bir kadın yaptığı araştırmada kısmen duran inşaatın asansör boşluğundaki suyun içerisinde bir sürekli yem verdikleri 'Melek' ismini verdikleri köpek bulunduğunu ve bunun uzun süreden bu yana çıkamadığını belirledi. Bunun üzerine hemen itfaiyeye haber verildi. Bahçeşehir İtfaiyesi'nden çıkan bir ekip inşaata gelerek köpeği çıkarmak için çalışma başlattı. Merdiven şeklindeki tahta kalaslardan çıkamayan köpek için hayvan yakalama aparatı getirildi. İtfaiye eri sakinleştirmeye çalıştığı köpeğin boynuna yakalama aparatını geçirerek onu çıkardı. Köpek, koşarak uzaklaşırken, onu fark ederek kurtarılmasını sağlayan kadın büyük sevinç yaşadı.