Başakşehir'de kaçak nargile tütünü imal eden 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Başakşehir 'de bir adrese düzenlenen operasyonda kaçak nargile tütünü imalatında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

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