BAŞAKŞEHİR'DE KADINI ZORLA OTOMOBİLE BİNDİRMEK İSTEYEN KİŞİYE ÇEVREDEKİLER ENGEL OLDU - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'DE KADINI ZORLA OTOMOBİLE BİNDİRMEK İSTEYEN KİŞİYE ÇEVREDEKİLER ENGEL OLDU
31.01.2021 10:06
BAŞAKŞEHİR'de bir kadını kolundan tutarak zorla otomobile bindiren kişiye çevredekiler müdahale ederek engel oldu.
-O anlar kamerada
Emin YEŞİL/İSTANBUL DHA - BAŞAKŞEHİR'de bir kadını kolundan tutarak zorla otomobile bindiren kişiye çevredekiler müdahale ederek engel oldu.
Olay, Başakşehir Atilla Altıkat Caddesi'nde meydana geldi. Çevredeki bir binadan çekilen cep telefonu kamerasına yansıyan olayda bir kişi, cadde üzerinde tartıştığı kadını kolundan tutarak zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. Yoldan geçen sürücüler ve araçlardan inenler, kadının yardımına koştu. Vatandaşların tepkisi üzerine kadını bırakan kişi, otomobiline binerek uzaklaştı. Kadın ise yaya olarak olay yerinde ayrıldı.
Son Dakika Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Kökenek apar topar yayından aldı Antalyaspor, devre arasında transfer yapmayan tek Süper Lig ekibi oldu Kilo kilo çay alan adam, paketin içinden çıkan hayvan gübresiyle neye uğradığını şaşırdı 5 ton malzeme arasından seçtiği hurdalardan 800 kilo ağırlığında at heykeli yaptı Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı Takıntılı genç kız, eski sevgilisinin evini önce taşladı sonra yakmaya çalıştı Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı Önce test sonra parti! Belçim Bilgin yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı