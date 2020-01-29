BAŞAKŞEHİR'DE KAMYONETLE MİNİBÜS KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI - Son Dakika
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BAŞAKŞEHİR'DE KAMYONETLE MİNİBÜS KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

6 saat önce

Başakşehir TEM Otoyolu yan yolda kamyonetle panelvan minibüs kafa kafaya çarpıştı.

BAŞAKŞEHİR'DE KAMYONETLE MİNİBÜS KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI, System.String[]
Başakşehir TEM Otoyolu yan yolda kamyonetle panelvan minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu Ispartakule mevkii yan yolda meydana geldi. İddiaya göre 34 FKZ 15 plakalı panelvan minibüsle 34 VNU 47 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 4 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu yan yolu bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

İtfaiyenin sıkışan vatandaşı kurtarması

Yaralının sedyeye alınması

(AKTÜEL)

Kazaya karışan araçlar

İtfaiye ve polis ekipleri

Tamamen kapanan yol

Araçların kaldırılmasını bekleyen vatandaşlar

Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
TEM Otoyolu, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:57 Kaynak: DHA
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