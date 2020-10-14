Başakşehir'de kan bağışı kampanyası - Son Dakika

Başakşehir'de kan bağışı kampanyası

14.10.2020 14:52
Başakşehir'de kan bağışı kampanyası, System.String[]

Türk Kızılay ve Başakşehir Belediyesi, covid-19 salgını nedeniyle azalan kan stoklarını artırmak için kan bağışı kampanyası başlattı.

Türk Kızılay ve Başakşehir Belediyesi, covid-19 salgını nedeniyle azalan kan stoklarını artırmak için kan bağışı kampanyası başlattı. Başakşehir Belediyesi personeli, ilk gününde kampanyaya yoğun ilgi gösterdi.

Korona virüs salgını nedeniyle azalan kan stoklarını vatandaşların desteği ile yeterli seviyeye getirebilmek için çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, Başakşehir Belediyesi işbirliği ile ilçe genelinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Başakşehirliler, belediye hizmet binasının otoparkında kurulan çadırda kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.

Belediye personeli kan vermek için sıraya girdi

Başakşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında belediye personeli de, gün boyu kan bağışında bulundu. Kampanyanın ilerleyen günlerde Başakşehir'in farklı noktalarında devam edeceğini belirten Türk Kızılay Başakşehir Şube Sorumlusu Fatih İlhan, "Bugün kampanyamızın ilk günüydü. Tüm bağışçılarımıza ilgilerinden dolayı tek tek teşekkür ediyorum. Başakşehir'de 17-18 Ekim tarihlerinde de kan bağışı kampanyamız devam edecek. Başakşehirlileri ülkeleri için kan vermeye davet ediyorum" dedi.

Kampanya hafta sonu devam edecek

Kampanya kapsamında, cumartesi ve pazar günü ilçenin farklı noktalarında çadırlar kurulacak. Türk Kızılay ekipleri, bağışlar için 17 Ekim Cumartesi günü Kayaşehir Hz. Hüseyin Camii, Güvercintepe ve Altınşehir Mahalle Muhtarlıkları ile Bahçeşehir Pazartürk'te; 18 Ekim Pazar günü ise Hz. Hüseyin Camii, 5. Etap Medine Müdafii Fahrettin Paşa Camii ve Başakşehir Başakpazar'da olacak. - İSTANBUL

Başakşehir'de kan bağışı kampanyası
Başakşehir'de kan bağışı kampanyası
Başakşehir'de kan bağışı kampanyası
Başakşehir'de kan bağışı kampanyası

Kan Bağışı, Başakşehir, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de kan bağışı kampanyası - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

12.5 yıl hapis cezası alan Kadir Şeker'in ailesi isyan etti: Oğlum zarar gören birini kurtarmak için kendini feda etti Mal varlıklarına el konulan Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi isteniyor Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Sahte içkinin 15 mililitresi bile öldürüyor! İlk belirtisi ise görme bulanıklığı İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı Kahramanmaraş'ta yaşlı çifti takozla öldürdükten sonra yakan 'Binbir surat'a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu
Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti         
15:08
Son Dakika! AYM Üyesinin Son Dakika! AYM Üyesinin "Işıklar yanıyor" paylaşımına CHP de sahip çıkmadı: Hakimlerin işi değil         
14:35
Danimarka'da hayvanlarda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle 2,5 milyon vizon öldürülecek Danimarka'da hayvanlarda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle 2,5 milyon vizon öldürülecek         
14:03
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "AYM'nin yapısı değişecek mi?" sorusuna tek kelimelik yanıt: İnşallah         
13:33
Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi         
13:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız         
12:52
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü ''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü         
11:50
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu 'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu         
10:37
Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim         
10:33
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor         
09:51
Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası         
09:37
Araplara Şato evleri yapan firma, tekrar konkordato başvurusunda bulundu Araplara Şato evleri yapan firma, tekrar konkordato başvurusunda bulundu         
09:30
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 15:31:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehir'de kan bağışı kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei