Son dakika haberi | Başakşehir'de kapalı pazar yerinde denetim: 3 kişiye para cezası kesildi
16.11.2020 09:23
Son dakika haberleri... BAŞAKŞEHİR'DE, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı pazar yerinde yapılan denetimde, kurallara uymayan üç kişiye toplamda 2 bin 700 lira para cezası kesildi.
BAŞAKŞEHİR'DE, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı pazar yerinde yapılan denetimde, kurallara uymayan üç kişiye toplamda 2 bin 700 lira para cezası kesildi.
Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile zabıta ekipleri akşam saatlerinde Pazartürk Kapalı Pazarı'nda koronavirüs önlemlerine yönelik denetim yaptı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayan pazarcı esnafı ve vatandaşlara idari işlem yapıldı. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar salgına karşı tek tek uyarıldı. Pazarda maskesiz gezen 3 kişiye toplamda 2 bin 700 lira para cezası kesildi. Ekiplerin koronavirüse karşı yaptığı denetimlerin devam edileceği bildirildi.
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