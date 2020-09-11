Başakşehir'de kapsamlı koronavirüs denetimi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs denetimi genelgesi ile yurt genelinde birçok işletmede denetim yapıldı. Başakşehir'de ise Emniyet Müdürü Necati Altuğ nezaretinde emniyet ekipleri ve Başakşehir Belediyesi Zabıta ekipleri denetime katıldı.

Koronavirüse karşı tedbirlerin artırılması amacıyla Türkiye genelinde denetim gerçekleştirildi. Başakşehir'de, Başakşehir Emniyet Müdürü Necati Altuğ Şahin nezaretindeki emniyet, Başakşehir zabıta ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri, Başakşehir 5. Etap'ta denetim gerçekleştirdi.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA KESİLDİ

İşletmelere tek tek girerek kurallara uyup uyulmadığını kontrol eden ekipler, toplu taşıma araçlarını da durdurarak denetledi. Bir işyerinde personelden birinin maske takmadığının tespit edilmesi üzerine cezai işlem uygulandı.

"BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM"

Başakşehir Emniyet Müdürü Necati Altuğ Şahin, denetimler sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bütün mahallelerimizde genel denetlemeler yaptık. Toplu taşıma araçlarında en son mevzuat kapsamında denetlemeleri gerçekleştirdik. Sokaktaki vatandaşlarımıza da maske konusunda denetimler ve uyarılar yaptık" değerlendirmesinde bulundu.

Kurallara uymayanlara idari para cezası uyguladıklarını ifade eden Şahin, "Vatandaşlarımıza, hem kendi sağlıkları hem de sevdiklerinin sağlığı için koronavirüs tedbirlerine titizlikle uymaları çağrısında bulunuyoruz. Birbirimiz için birlikte mücadele etmeyi arzuluyoruz" dedi.