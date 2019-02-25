Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Kar Kazası Kamerada

Başakşehir'de Kar Kazası Kamerada

1 saat önce

Kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldularHaber: Alper KORKMAZ - İstanbul DHABaşakşehir'de meydana gelen kar kazasında kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulanlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başakşehir'de Kar Kazası Kamerada, System.String[]
Kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular

Haber: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA

Başakşehir'de meydana gelen kar kazasında kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulanlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da hafta sonu kar yağışı etkili oldu. Yollar kısa sürede beyaza büründü, araçlar ilerlemekte zorlandı. Kayaşehir'de kar yağışı nedeniyle bir çok kaza meydana geldi. Bu kazalardan biri cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaza sonrası araçtan inenler kayan başka bir otomobil altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kayan otomobil kaza yapan diğer araçlara çarparak durdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:28 Kaynak: DHA

Başakşehir, İstanbul, Güncel
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