Başakşehir'de kar yerleri ve çatıları beyaza bürüdü - Son Dakika

Başakşehir'de kar yerleri ve çatıları beyaza bürüdü

İSTANBUL - İstanbul'da aralıklarla devam eden karın ardından sabah saatlerinde yerler ve çatılar beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da kar yağışı aralıklara etkisini sürdürüyor. Birçok ilçede akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı zaman zaman şiddetlenerek devam etti. gece saatlerinde de aralıklara yağan kar, Başakşehir'de yerleri ve çatıları beyaza bürüdü.