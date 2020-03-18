Başakşehir'de karantina yurdunda ilk sabah - Son Dakika
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Başakşehir'de karantina yurdunda ilk sabah

6 saat önce

İSTANBUL'da yurtdışından getirilen vatandaşların karantinada kaldığı yurtlardan biri olan Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nda karantina altına vatandaşlar ilk geceyi geçirdi.

Başakşehir'de karantina yurdunda ilk sabah, System.String[]
İSTANBUL'da  yurtdışından getirilen vatandaşların karantinada kaldığı yurtlardan biri olan Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nda karantina altına vatandaşlar ilk geceyi geçirdi. Sabah saatlerinde karantina altındaki bazı vatandaşlar hava almak için pencerelere çıktı, kameralara el salladı.

Polis ekiplerinin de yurt çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı görülürken, yurt girişinin bulunduğu cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Dün akşam saatlerinde çeşitli ülkelerden gelen vatandaşlar havalimanından 9 otobüsten yurda getirilmişti. Vatandaşlar 14 gün boyunca yurtta gözlem altında tutulacak.


- İstanbul
Kanuni Sultan Süleyman, Başakşehir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:16 Kaynak: DHA

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