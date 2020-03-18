Başakşehir'de karantina yurdunda ilk sabah - Son Dakika

Polis ekiplerinin de yurt çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı görülürken, yurt girişinin bulunduğu cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Dün akşam saatlerinde çeşitli ülkelerden gelen vatandaşlar havalimanından 9 otobüsten yurda getirilmişti. Vatandaşlar 14 gün boyunca yurtta gözlem altında tutulacak.

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