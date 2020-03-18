Başakşehir'de karantina yurdunda ilk sabah - Son Dakika

Başakşehir'de karantina yurdunda ilk sabah
6 saat önce
İSTANBUL'da yurtdışından getirilen vatandaşların karantinada kaldığı yurtlardan biri olan Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nda karantina altına vatandaşlar ilk geceyi geçirdi.
İSTANBUL'da yurtdışından getirilen vatandaşların karantinada kaldığı yurtlardan biri olan Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman
Yurdu'nda karantina altına vatandaşlar ilk geceyi geçirdi. Sabah
saatlerinde karantina altındaki bazı vatandaşlar hava almak için pencerelere çıktı, kameralara el salladı.
Polis ekiplerinin de yurt çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı görülürken, yurt girişinin bulunduğu cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Dün akşam saatlerinde çeşitli ülkelerden gelen vatandaşlar havalimanından 9 otobüsten yurda getirilmişti. Vatandaşlar 14 gün boyunca yurtta gözlem altında tutulacak.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:16 Kaynak: DHA
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