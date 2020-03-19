Başakşehir'de karantina yurdunun çevresinde dezenfekte çalışması - Son Dakika

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Başakşehir'de karantina yurdunun çevresinde dezenfekte çalışması
6 saat önce
BAŞAKŞEHİR'de bulunan karantina yurdunda gözetim altında tutulan vatandaşlardan bazıları ikinci günün sabahında da pencerelere hava almak için çıktı, bazı vatandaşlar ise kameralara el salladı.
BAŞAKŞEHİR'de bulunan karantina yurdunda gözetim altında tutulan vatandaşlardan bazıları ikinci günün sabahında da pencerelere hava almak için çıktı, bazı vatandaşlar ise kameralara el salladı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yurt çevresinde ekipler tarafından dezenfekte çalışması yapıldı.
Avrupa ülkelerinden getirilen Türk vatandaşların karantina altında tutulduğu Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nda bulunanların için 14 günlük süre devam ediyor. İkinci günün sabahında da yine bazı vatandaşların camlara çıkarak hava aldığı görüldü. Bazı vatandaşlar ise kendilerini görüntüleyen kameralara el salladı. Polis ekiplerinin yurt çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldığı yurt önüne gelen bir dezenfekte aracı çalışma yaptı. Yurtta görevli polislerin nöbet değişimi yaptığı, yine sabah saatlerinde yurda gelen diğer görevlileri de polis kontrolünde içeri alındığı görüldü.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:59 Kaynak: DHA
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