BAŞAKŞEHİR'DE KARDA KAYAN ARAÇ TAKLA ATTI 2 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

BAŞAKŞEHİR'DE KARDA KAYAN ARAÇ TAKLA ATTI 2 YARALI

18.03.2022 23:09

BAŞAKŞEHİR'de, kar nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araç, kaldırıma çıkıp takla attı.

BAŞAKŞEHİR'de, kar nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araç, kaldırıma çıkıp takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Başakşehir Bozcaada Caddesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Kar nedeniyle kayganlaşan yolda 34 DHS 732 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp. Kaldırıma çıkan araç, takla attı. Yan duran aracın sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Takla atan araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

BAŞAKŞEHİR'DE KARDA KAYAN ARAÇ TAKLA ATTI 2 YARALI
BAŞAKŞEHİR'DE KARDA KAYAN ARAÇ TAKLA ATTI 2 YARALI
BAŞAKŞEHİR'DE KARDA KAYAN ARAÇ TAKLA ATTI 2 YARALI

YORUMLAR
500
Karda kayan araç takla attı: 2 yaralı Karda kayan araç takla attı: 2 yaralı Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR'DE KARDA KAYAN ARAÇ TAKLA ATTI 2 YARALI - Son Dakika


Son Dakika
23:11 Anket sonuçlarında yeni gelişme! İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi atağa geçti
23:07 Fatih Karagümrük, sahasında Kayserispor'u 3-0 yendi! Emre goller performansıyla hayran bıraktı
22:55 "Asgari ücrete yılda iki kez zam gelir mi?" sorusuna AK Partili Cahit Özkan'dan heyecanlandıran yanıt
22:50 Boşandığı eşini başından vurarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
22:42 Dün akşam gözaltına alınan Bulgaristan eski Başbakanı Borisov serbest bırakıldı
22:24 Nefes kesen mücadele! Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu
22:06 Ronaldo resmen ayrılıyor! Messi ile aynı takımda olması isteniyor
21:45 Çelik bin pişman! Yıllar önce çektirdiği mayolu fotoğrafı tekrar gündem olunca deliye döndü
21:15 Burak Yılmaz, Lille'den ayrılıyor! Ekonomik nedenler devreye girdi
20:37 Müzakere görüşmesi için Rusya'dan şart: Mutabakat metninin imzalanması gerekli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 23:31:36. #1.12#
SON DAKİKA: BAŞAKŞEHİR'DE KARDA KAYAN ARAÇ TAKLA ATTI 2 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement