Başakşehir'de kargo aracından hırsızlık güvenlik kamerasınca görüntülendi - Son Dakika
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Başakşehir'de kargo aracından hırsızlık güvenlik kamerasınca görüntülendi

6 saat önce

Başakşehir'de kargo aracından 2 milyon liralık elektronik cihaz çalan hırsızlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Başakşehir'de kargo aracından hırsızlık güvenlik kamerasınca görüntülendi, System.String[]

Başakşehir'de kargo aracından 2 milyon liralık elektronik cihaz çalan hırsızlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, ilçede elektronik eşya yüklü bir kargo aracı, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu durdu. Çarpan araçtan inen maskeli ve silahlı 3 kişi, görevlileri etkisiz hale getirerek, kargo kamyonetini çaldı.

İçinde kargo görevlilerinin de bulunduğu araçla Ziya Gökalp Mahallesi Abdullah Paşa Caddesi'ne giden hırsızlar, burada kamyonetteki 2 milyon liralık elektronik eşyayı kendi araçlarına yükleyip kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, hırsızların kamyoneti gasbettikten sonra kaçtığı anlar çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:02 Kaynak: AA
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