Başaksehir'de karın keyfini çocuklar çıkarttı - Son Dakika
Üye Girişi

Başaksehir'de karın keyfini çocuklar çıkarttı

23.01.2022 12:30

Başaksehir'de karın keyfini çocuklar çıkarttı Karın keyfini kayarak ve kartopu oynayarak çıkardılar Başakşehir'de sabahın erken saatlerinden itibaren sokağa çıkan çocuklar karın keyfini doyasıya çıkarttı.

Başaksehir'de karın keyfini çocuklar çıkarttı

Karın keyfini kayarak ve kartopu oynayarak çıkardılar

İSTANBUL - Başakşehir'de sabahın erken saatlerinden itibaren sokağa çıkan çocuklar karın keyfini doyasıya çıkarttı. Kimi bulduğu poşet ve tahtayla kaymaya çalışırken bazı çocuklar da arkadaşları ile kar topu oynadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'a kar gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi ve kent beyaza büründü. Bu durum en çok çocukları sevindirirken Başaksehir'de sabahın erken saatlerinden itibaren sokağa çıkan çocuklar doyasıya eğlendi. Kimi bulduğu poşet ve tahtayla kaymaya çalışırken bazıları da arkadaşları ile kar topu oynadı. Okulların da tatil olması çocukların sevincini bir kat daha arttırdı. Dünden itibaren karın yağmasını beklediğini belirten Begüm Kılıç, "Bugün yokuşlardan kayacağım çok güzel oyun oynayacağım arkadaşlarımla. Üşümüyorum şuan üzerimde bir sürü şey var" dedi. Karın tatile denk geldiğini belirten Mehmet Kadirli "Çok güzel. Geçen senede yağmıştı böyle ama bu kadar olmamıştı yani ben burada değildim. Şimdi doğrusu çok mutluyuz. Tatile denk geldi. Bizim memlekete de çok yağıyor da bizim memleket dümdüz olduğu için bu kadar uçamıyoruz" diye konuştu.

Başaksehir'de karın keyfini çocuklar çıkarttı
Başaksehir'de karın keyfini çocuklar çıkarttı
Başaksehir'de karın keyfini çocuklar çıkarttı
Başaksehir'de karın keyfini çocuklar çıkarttı

YORUMLAR
500
Ramazan Bayramı'nda tatil planı yapanlara kötü haber! Yağışlar çarşambaya kadar devam edecek Ramazan Bayramı'nda tatil planı yapanlara kötü haber! Yağışlar çarşambaya kadar devam edecek

Meteoroloji, Başakşehir, İstanbul, kar, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Başaksehir'de karın keyfini çocuklar çıkarttı - Son Dakika


Son Dakika
12:37 17 yaşındaki eşini vurdu, intihar süsü verdi, kendisini bu sözlerle savundu: Sakinleşsin diye ateş ettim!
12:34 Rusya son teknoloji silahlarını Ukrayna üzerinde kullanmaya başladı: "Sıçrayan bomba" göz açtırmıyor
12:17 Kiralık konut krizi: Kadıköy'de 692 ilanın içinde asgari ücret altı sadece 3 ilan var
12:05 Suriyeli çocuğa çarpan Adanalı taksici önce kaçtı, sonra vicdanına yenik düşüp teslim oldu
12:03 Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Özürk: Kulüp rehin alınmıştır, Burak Elmas'ın başkanlığını tanımıyoruz
12:00 Yunanistan'a tatbikat tepkisi: Türk Hava Kuvvetleri çekildi
11:59 Şırnak'ta bir uzman çavuş kayalıklardan düşerek şehit oldu
11:33 Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı
11:31 İşte Beta'nın ölmeden önceki son hali: Kız arkadaşı paylaştı
11:08 Kılıçdaroğlu'dan Suriyeli mülteci açıklaması: İlk işimiz Suriye ile barışmak olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 13:16:39. #1.11#
SON DAKİKA: Başaksehir'de karın keyfini çocuklar çıkarttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement