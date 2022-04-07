BAŞAKŞEHİR'DE KAYAN İETT OTOBÜSÜ YOL KENARINDAKİ BOŞLUĞA UÇTU - Son Dakika
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BAŞAKŞEHİR'DE KAYAN İETT OTOBÜSÜ YOL KENARINDAKİ BOŞLUĞA UÇTU

07.04.2022 12:47

BAŞAKŞEHİR'de Şahintepe-Avcılar seferini yapmaya hazırlanan İETT otobüsü kayarak yol kenarındaki boşluğa uçtu.

BAŞAKŞEHİR'de Şahintepe- Avcılar seferini yapmaya hazırlanan İETT otobüsü kayarak yol kenarındaki boşluğa uçtu.

Başakşehir'de Şahintepe Mahallesi'nde park edilen İETT otobüsü kısa süre sonra içinde kimse yokken kaymaya başladı.

Yaklaşık 500 metre kayarak aydınlatma direklerine çarpan İETT otobüsü ardından yol kenarındaki boşluğa düştü. Şans eseri o dakikada karşı yönden gelen araç bulunmaması büyük bir kazanın önüne geçti.

İETT otobüsü yaklaşık 1.5 saat süren çaba ile vinçlerle bulunduğu yerden çekildi, Bir görgü tanığı, daha önce de benzer olayların görüldüğünü, otobüsün bir anda hareketlenerek çok hızlı biçimde kayarak yol kenarına uçtuğunu söyledi.

İETT otobüsü kurtarıldıktan sonra geri geri giderken, bir otomobil sürücüsü tüm uyarılarına rağmen durmayarak otomobile çarptı. Çekici sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

BAŞAKŞEHİR'DE KAYAN İETT OTOBÜSÜ YOL KENARINDAKİ BOŞLUĞA UÇTU
BAŞAKŞEHİR'DE KAYAN İETT OTOBÜSÜ YOL KENARINDAKİ BOŞLUĞA UÇTU
BAŞAKŞEHİR'DE KAYAN İETT OTOBÜSÜ YOL KENARINDAKİ BOŞLUĞA UÇTU
BAŞAKŞEHİR'DE KAYAN İETT OTOBÜSÜ YOL KENARINDAKİ BOŞLUĞA UÇTU

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR'DE KAYAN İETT OTOBÜSÜ YOL KENARINDAKİ BOŞLUĞA UÇTU - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAŞAKŞEHİR'DE KAYAN İETT OTOBÜSÜ YOL KENARINDAKİ BOŞLUĞA UÇTU - Son Dakika
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