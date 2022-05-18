BAŞAKŞEHİR'DE, KAYGANLAŞAN YOLDA TIR FABRİKA BAHÇESİNE DEVRİLDİ

Başakşehir 'de kayganlaşan yolda şoförünün kontrolünü kaybettiği TIR, fabrika bahçesine devrildi. Sürücü kendi imkanlarıyla TIR'dan çıkarak kurtuldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde'de saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kayganlaşan yolda İran uyruklu şoförü Yakup V.'nin kontrolünü kaybettiği 37 AA 883 dorse plakalı TIR, yoldan çıktıktan sonra demir bariyerleri aşarak fabrika bahçesine uçtu. TIR'dan kendi imkanlarıyla çıkan şoför, kazadan yara almadan kurtuldu. Bahçede park halinde bulunan minibüs hafif hasar aldı.

"BAKTIM TIR UÇTU AŞAĞI"

Görgü tanığı Usmen Acar, "İçeride oturuyordum. O anda yağmur yağıyordu. Gök gürültülü gibi ses geldi, yağmur yağıyor sandık. Hemen kendimi dışarı attım, baktım TIR uçtu aşağı. Biz de şaşırdık. Şoför kendi imkanlarıyla çıktı. Kendisi itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çok felaket bir görüntü geldi" dedi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAKaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, TIR'ın demir bariyerlere çarptıktan sonra bahçeye düştüğü görülüyor.

TIR'ın bulunduğu yerden çekici ile kaldırma çalışmaları sürüyor.

- İstanbul