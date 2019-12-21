Başakşehir'de Kayseri önünde 3 eksik - Son Dakika
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Başakşehir'de Kayseri önünde 3 eksik

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir'de Kayseri önünde 3 eksik, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.


Ligde son 2 maçından beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertli takım, son 13 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 27 puan ve averajla Trabzonspor'un önünde ikinci sırada girdi.


Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Martin Skrtel, Fredrik Gulbrandsen ve Arda Turan'ın bu mücadelede de forma giymesi beklenmiyor.


Süper Lig'de son 5 maçında 4 yenilgi alan Bülent Uygun yönetimindeki İstikbal Mobilya Kayserispor 10 puanla son sırada yer alıyor.


İstikbal Mobilya, Kayserispor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:21 
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