Başakşehir'de Kayserispor Maçı Hazırlıkları Başladı
2 saat önce
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.
Medipol Başakşehir
, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor
ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alan oyunun ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.
Başakşehir, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:09 Kaynak: DHA
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