Başakşehir'de kazanan çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir
evinde Aytemiz Alanyaspor
'u ağırladı. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar
6. dakikada sol kanatta topla buluşan Clichy'nin ortasında ceza sahasında Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0 16. dakikada sağ kanattan Cenk Ahmet
'in ceza sahasına çevirdiği topla buluşan Fernandez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1 31. dakikada Ozan'ın pasında sol taraftan Efecan'ın şutu üstten auta çıktı. 56. dakikada ceza sahası içine giren İrfan'ın şutunu kaleci Ufuk kontrol etti. 59. dakikada Elia'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Napoleoni'nin şutu direğin yanından auta çıktı. 63. dakikada sol kanatta savunmadan dönen topla buluşan İrfan'ın plase vuruşu direğin üstünden auta çıktı. 68. dakikada sağ kanatta topla ceza sahası içine giren Cisse'nin şutunu kaleci Mert kornere çeldi. 68. dakikada sağ kanattan Villafanez'in kullandığı köşe vuruşunda Caulker'ın vuruşunu Mert oyun alanı içine çeldi.
Stat: 3. İstanbul Fatih Terim
Hakemler: Bahattin Şimşek
xx, Ali Saygın Ögel
xx, Deniz Caner Özaral xx Başakşehir: Mert xx (Volkan dk. 85 ?), Caicara xx, Mahmut xx, Kudriashov xx, Clichy xx Gökhan xx, İrfan Can
xx (Soner dk. 89 ?), Napoleoni xx (Robinho
dk. 65 x), Visca xx, Elia xx, Bajic xx Yedekler: Uğur, Attamah, Mert, Alparslan, Jojic Teknik Sorumlu: Abdullah Avcı
Aytemiz Alanyaspor: Ufuk xx, Nsakala xx (Emre dk. 78 x), Welinton xx, Caulker xx, Cenk Ahmet xx, Ceyhun
xx, Ozan xx, Villafanez xx (Hasan dk. 81 ?), Efecan xx, Fernandes xx (Joel Obi
dk. 72 x), Cisse xx Yedekler: Haydar, Baiano, Taha Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Visca (dk. 6) (Başakşehir), Fernandez (dk. 16) (Aytemiz Alanyaspor)