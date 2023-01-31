Kaza yapanlara yardım etmek için yola çıkan sürücü minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Olimpiyat Bulvarı'nda saat 07.00 sıralarında Ömer Aktaş kontrolündeki ticari araç başka bir araca arkadan çarparak su yoluna düştü. Arkadan çarptığı araç ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

SÜRÜCÜLERİ UYARIRKEN MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI

Bu esnada olay yerinden geçen ve kazayı gören bir kamyonetin şoförü Erhan Kaya (42) diğer sürücüleri kaza konusunda uyarmak ve Ömer Aktaş'a yardım etmek için aracı ters yönde park ederek aşağı indi. Kamyonetin farlarını yakan Erhan Kaya yol üzerinde durarak diğer sürücüleri uyarmaya başladı. O esnada Semih Olkun idaresindeki minibüs, Erhan Kaya'yı son anda fark ederek manevra yaptı. Semih Olkun, tüm çabasına rağmen duramayarak önce Erhan Kaya'ya çarptı daha sonra ağaçlık alana savruldu.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Kazada Erhan Kaya minibüs altında kalarak sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri minibüs altında sıkışan Erhan Kaya'yı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Erhan Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise kayganlaşan yolda başka herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Ekipleri minibüs şoförü Semih Olkun'u ve hafif ticari araç sürücüsü Ömer Aktaş'ı gözaltına aldı.

Öte yandan ekipler kazaya karışan ve olay yerinden kaçan diğer aracı yakalamak için çalışma başlattı.