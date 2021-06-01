Başakşehir'de kimyasal atık alarmı - Son Dakika

Başakşehir'de kimyasal atık alarmı
01.06.2021 17:32
Başakşehir'de kimliği belirsiz kişilerce dökülen kimyasal atık çevrede yaşayanları tedirgin etti.
Başakşehir
'de kimliği belirsiz kişilerce dökülen kimyasal atık çevrede yaşayanları tedirgin etti. Atığın üzeri ekiplerin çalışmasıyla toprakla örtüldü.
Başakşehir Hürriyet Bulvarı'na yaklaşık bir hafta önce plakasız bir hafriyat kamyonu tarafından yol kenarına kimyasal atık döküldü. Atıktan duman çıkması üzerine çevrede yaşayanlar bugün saat 13.40 sıralarında durumu polis ekiplerine haber verdi. Çevreye kötü koku da yayılırken polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve Başakşehir Belediyesi ekipleri tarafından bir süre incelenen atığın üzerinin örtülmesine karar verildi. Atığın üzeri toprakla örtüldü. Atığın daha sonra bulunduğu yerden kaldırılacağı öğrenildi. Bölgede yaşayanlar çevreye yayılan koku nedeniyle bir süredir rahatsız olduklarını söyledi. Atık, drone ile havadan da görüntülendi.
- İstanbul
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