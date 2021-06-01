BAŞAKŞEHİR'DE KİMYASAL ATIK ALARMI ; KİMYASAL ATIĞIN ÜZERİ TOPRAKLA ÖRTÜLDÜ. - Son Dakika

Başakşehir 'de kimliği belirsiz kişilerce dökülen kimyasal atık çevrede yaşayanları tedirgin etti. Atığın üzeri ekiplerin çalışmasıyla toprakla örtüldü.

Tarkan'dan kademeli normalleşme tepkisi: Müzik ve eğlence sektörüne yapılan haksızlık hiç adil değil