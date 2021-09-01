Başakşehir'de kimyasal ham madde fabrikasında yangın: 1 yaralı - Son Dakika

Başakşehir'de kimyasal ham madde fabrikasında yangın: 1 yaralı

Küçük çaplı patlamaların yaşandığı yangın, başka işyerlerine de sirayet etti

İSTANBUL - Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde bulunan 3 katlı işhanının 11. Bloğunda yer alan kimya ham madde fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadaki yangın kimyasallar nedeniyle patlamalar yaşanırken, yangın çevresinde bulunan diğer bloklara da sirayet etti. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 21.15 sıralarında Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı işhanının 11 bloğunda yer alan kimya ham madde fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kimyasalların etkisiyle kısa sürede büyüyerek bütün bloğu sararken, vatandaşlar panikle kendilerini dışarıya atıp itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı bir kişiyi yaptığı ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan hastaneye kaldırdı.

Yangın başka bloklardaki işyerlerine sıçradı

İşyerinde bulunan kimyasal maddeler nedeniyle yaşanan küçük çaplı patlamalar sonucu yangın kısa sürede büyüyerek yan bloklara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Başakşehir, Arnavutköy, Sultangazi, Avcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Bağcılar olmak üzere çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

Çevik kuvvet ve özel hareket ekipleri güvenlik önlemi aldı

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri ve özel hareket ekipleri, yangın mahallinde önlem alarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşları uzaklaştırdı. Polis ekiplerinin uyarıları üzerine uzaklaşan vatandaşlar, yangını söndürme çalışmalarını film seyreder gibi izledi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Kimya ham madde fabrikasındaki yangın kimyasalların etkisiyle büyüyerek, başka bloktaki mobilya üretim yerine sıçradı. Ekipler yangını söndürmekte zaman zaman güçlük yaşadı. Ekipler yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Öte yandın fabrikanın alev alev yandığı anlar ise drone ile havadan görüntülendi.