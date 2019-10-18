Başakşehir'de kıraathane sohbetleri başladı

Yazar Hayati İnanç, Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen Kıraathane Sohbetleri'nde Başakşehirlilerle buluştu.



Televizyon programları ve konferanslarıyla bilinen yazar Hayati İnanç, Başakşehir Millet Kıraathanesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kıraathane Sohbetleri'nde Başakşehirlilere keyifli bir şiir akşamı yaşattı. Binlerce Başahşehirlinin katıldığı programda açılış konuşmasını yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, katılımın yoğunluğundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kıymetli hocamız Hayati İnanç'ın gençlerimiz tarafından bu kadar takip edilmesi ve bu kadar çok seviliyor olması gerçekten çok güzel. Bu coşkulu katılımdan dolayı sizlere ve hocama çok teşekkür ediyorum" dedi.



" Edebiyat, tarih okuyan şahsiyet sahibi olur"



Yazar Hayati İnanç ise "Arapçanın ilim, Farsçanın sohbet, Türkçenin devlet dili olarak kullanıldığı bin yıllık bir medeniyetin sahibiyiz. Gençlerimize, fenni ilimlerin yanı sıra edebiyat ve tarih alanlarına da yönelmeleri tavsiye ediyorum. Çünkü matematik, kimya biyoloji okuyan meslek sahibi olur ama edebiyat, tarih okuyan şahsiyet sahibi olur" diye konuştu.



Yorumlarıyla ayakta alkışlandı



Divan edebiyatını ve Türkçeyi özellikle gençlere anlatmayı bir hayat tarzı olarak benimseyen Hayati İnanç, söyleşisini Divan edebiyatının büyük şairi Nabi başta olmak üzere Osmanlı padişahları Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman ile Fuzuli, Baki ve Şeyh Galip'ten mısralarla süsledi. Necip Fazıl Kısakürek'in şiirlerinden de alıntılar yapan İnanç, Başakşehirliler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Program, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan'ın Hayati İnanç'a hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - İSTANBUL