Başakşehir'de Kirasını Artırmayan Kiracı Beyzbol Sopasıyla Darp Edildi - Son Dakika
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Başakşehir'de Kirasını Artırmayan Kiracı Beyzbol Sopasıyla Darp Edildi

27.07.2023 18:12

Başakşehir'de bir sitede oturan Hasan Eğilmez'in ev sahibi, kirasını 30 bin liradan 100 bin liraya çıkarmak istedi. Eğilmez'in bu teklifi kabul etmemesi üzerine ev sahibi ve bir grup tarafından beyzbol sopasıyla darp edildi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Başakşehir'de ev sahibinin kirayı 30 bin liradan 100 bin liraya çıkarmasını kabul etmeyen adam, beyzbol sopalı saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

KİRAYI 100 BİN LİRAYA ÇIKARMAK İSTEDİ

Başakşehir'de ev sahibiyle kira artışı konusunda anlaşamayan 46 yaşındaki Hasan Eğilmez, beyzbol sopalı saldırıya uğradı. İddiaya göre 3 yıldır Başakşehir'de bir sitede oturan Hasan Eğilmez'in ev sahibi son 1 yıldır 30 bin lira olan kirayı 100 bin liraya çıkarmak istedi. Site içerisinde ortalama kiraların 35 bin lira olduğunu söyleyen Eğilmez, ev sahibine kirayı 40 bin lira yapmayı teklif etti.

BEYZBOL SOPALI SALDIRIYA UĞRADI

Eğilmez'in iddiasına göre dün akşam saatlerinde ev sahibi ile site önünde karşılaştıklarında sözlü tartışma başladı. Eğilmez yanında çocukları olduğu için tartışmayı uzatmadan evine gitti. Akşam yürüyüş yapmak için tekrar sitenin önüne inen Hasan Eğilmez, bu kez, ev sahibi ve onun yanında bulunan 5-6 kişilik bir grupla karşılaştı. Eğilmez, ev sahibi ile konuşmak isterken yanında bulunan diğer kişiler arkasından beyzbol sopasıyla saldırdı.

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DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU

Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Hasan Eğilmez'i arkadaşı hastaneye götürdü. Darp raporu alan Eğilmez karakola giderek ev sahibi ve kendisine saldıranlar hakkında şikayetçi oldu.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Eğilmez'in saldırıya uğradığı anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hasan Eğilmez'in aldığı darbe sonrası yere düştüğü ve saldırganların yerdeki Eğilmez'e vurmaya devam ettiği görülüyor.

Kaynak: DHA
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