Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de "Komşularımızla Buluşuyoruz" Etkinliği

Başakşehir'de "Komşularımızla Buluşuyoruz" Etkinliği

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan Başakşehir Millet Bahçesi'nde "Komşularımızla Buluşuyoruz" etkinliği gerçekleştirildi.

Başakşehir'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan Başakşehir Millet Bahçesi'nde "Komşularımızla Buluşuyoruz" etkinliği gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaşın bir araya geldiği programda gerçekleştirilen etkinliklerle festival alanını andıran bahçede vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan Başakşehir Millet Bahçesi'nde "Komşularımızla Buluşuyoruz" etkinliği gerçekleştirildi. Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe ilçede yaşayan çok sayıda vatandaş aileleriyle birlikte katıldı. Etkinlik kapsamında millet bahçesine şişme oyun alanları kurulurken çocuklar için çeşitli gösteriler yapıldı. Genç yaşlı birçok Başakşehirli vatandaşı bir araya getiren etkinlikte vatandaşlara lokma, pamuk şeker, patlamış gibi ikramlarda da bulunuldu. Etkinlikte vatandaşlarla buluşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu vatandaşlarla bol bol sohbet etti, çocuklarla yakından ilgilendi. Kartoğlu, komşuluk kültürünün önemine dikkat çekerken millet bahçelerinin vatandaşların bir araya gelmesini sağlayan önemli noktalardan olduğunu belirtti.

"Şehrimizin nefes alabileceği çok güzel bir park"

Hayata geçirilen millet bahçeleri projelerinin vatandaşların bir araya gelmesine imkan sağlayarak yeni arkadaşlıklara ve paylaşımlara da vesile olduğunu ifade eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Başakşehir'deki çocuklarımızla başakgilleri tanıştırdık. Çok heyecanlıyım çocuklarımızla birlikte müzikle birlikte eğleniyoruz. Millet parkımız çok güzel, gerçekten örnek bir park oldu. Şehrimizin nefes alabileceği çok güzel bir park. Millet Kıraathanesi içini zenginleştirdi. Çocuklarımız ve gençliğimiz hem öğreniyor hem okuyor hem de derslerine hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

"Çok güzeldi, eğlenceliydi"

Başakşehir Millet Bahçesi'nde birbirinden renkli etkinliklerle yaşıtlarıyla buluştuğunu ifade eden Hamza Mutlu, "Çok güzeldi, eğlenceliydi. Ücretsiz olması etkinliklerin çok güzel, tiyatroları izledim" diye konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:29 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçeleri, Başakşehir, Güncel
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