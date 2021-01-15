Başakşehir'de kontrolden çıkan kamyonet devrildi - Son Dakika

Başakşehir'de bir kamyonetin devrilerek park halindeki bir araca çarpması sonucu hasarlı kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, İPKAS Sanayi Sitesi'nde seyir halindeki 41 FU 052 plakalı plastik hammadde taşıyan kamyonetin sürücüsü E.S., henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan kamyonet devrilerek park halindeki bir araca çarptı.

Kazada yaralanan olmazken her iki araçta da hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu.

Kamyonetin freninin patlaması nedeniyle yaşandığı öne sürülen kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamyonetin ilerlerken manevra yapması ve sonrasında devrilme anı görüntülerde yer aldı.