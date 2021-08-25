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Başakşehir'de kontrolden çıkan otobüs beton bariyerlere çarptı - Son Dakika

Başakşehir'de kontrolden çıkan otobüs beton bariyerlere çarptı

25.08.2021 03:06

Başakşehir'de kontrolden çıkan otobüs beton bariyerlere çarptı Başakşehir'de zeminin ıslak olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çift katlı otobüs beton bariyerlere çarpıp askıda kaldı.

Başakşehir'de kontrolden çıkan otobüs beton bariyerlere çarptı

İSTANBUL - Başakşehir'de zeminin ıslak olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çift katlı otobüs beton bariyerlere çarpıp askıda kaldı. O esnada otobüs içinde bulunan iki kişinin de kazayı yaralanmadan atlattığı öğrenildi.

Kaza saat 23.45'te Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Avni Akyol Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 CFF 584 plakalı Özel Halk Otobüsü zeminin ıslak olması ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

Kaza sonrası sürücü ve otobüste bulunan 2 yolcu şans eseri yara almazken, çarpmanın etkisi ile otobüs beton bariyerin üstünde asılı kaldı. Kazayı gören sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsü kontrol etti. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri kazayla alakalı otobüs sürücüsünün ifadesine başvurdu. Olay yerine gelen vinç yardımıyla otobüs bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Başakşehir'de kontrolden çıkan otobüs beton bariyerlere çarptı
Başakşehir'de kontrolden çıkan otobüs beton bariyerlere çarptı
Başakşehir'de kontrolden çıkan otobüs beton bariyerlere çarptı
Başakşehir'de kontrolden çıkan otobüs beton bariyerlere çarptı

Başakşehir, Bahçeşehir, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de kontrolden çıkan otobüs beton bariyerlere çarptı - Son Dakika


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