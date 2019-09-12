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Başakşehir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı, kadın sürücü yaralandı

58 dakika önce

Başakşehir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı, kadın sürücü yaralandıİSTANBUL Başakşehir'de, bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Başakşehir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı, kadın sürücü yaralandı

İSTANBUL Başakşehir'de, bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada kadın sürücü yaralandı.

Kaza, saat 06.45 sularında Başakşehir Atilla Altı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayaşehir'den Oyak Kent istikametine seyir halinde olan Duygu Çınar idaresindeki 61 ABH 914 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü Çınar, yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Başakşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri ise herhangi başka bir olayın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan araç çekici yardımıyla çekildi.

Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Başakşehir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı, kadın sürücü yaralandı

Başakşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:08 Kaynak: İHA
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