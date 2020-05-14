Başakşehir'de kontrolden çıkan vidanjör devirdi: 1 yaralı - Son Dakika

Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Araçta sıkışan yaralı sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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