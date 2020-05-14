Başakşehir'de kontrolden çıkan vidanjör devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Araçta sıkışan yaralı sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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