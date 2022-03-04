BAŞAKŞEHİR'DE KÖPEĞE ATEŞ ETTİĞİ KAMERAYA YANSIYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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BAŞAKŞEHİR'DE KÖPEĞE ATEŞ ETTİĞİ KAMERAYA YANSIYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

04.03.2022 18:43

Başakşehir'de kulübede bağlı bir köpeğe silahla ateş edip, yaraladığı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı.

Başakşehir'de kulübede bağlı bir köpeğe silahla ateş edip, yaraladığı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı. Şüphelinin 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma' suçundan arandığı öğrenildi.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında, Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bir kişinin kulübede bağlı köpeğe silahla ateş ettikten sonra sopa fırlattığı polise bildirildi. Sevk edilen polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntüleri inceledi. Polis ekipleri, olayı A.B.Z.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheli, Fatih Atikali Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan incelemede, şüphelinin olayda kullandığı tabanca ile 3 fişek ele geçirildi. A.B.Z., 'Silah ile Kasten Hayvan Yaralama' ve 'Ateşli silahlara muhalefet Kanunu' suçlarından adliyeye sevk edilecek. Öte yandan şüphelinin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma suçundan arandığı tespit edildi.

KÖPEĞE ATEŞ ETME ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin kulübede bağlı olan köpeğe silahla ateş ettikten sonra sopa fırlattığı görülüyor

BAŞAKŞEHİR'DE KÖPEĞE ATEŞ ETTİĞİ KAMERAYA YANSIYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
BAŞAKŞEHİR'DE KÖPEĞE ATEŞ ETTİĞİ KAMERAYA YANSIYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
BAŞAKŞEHİR'DE KÖPEĞE ATEŞ ETTİĞİ KAMERAYA YANSIYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

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Organize Sanayi Bölgesi, Uyuşturucu, Başakşehir, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR'DE KÖPEĞE ATEŞ ETTİĞİ KAMERAYA YANSIYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika


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