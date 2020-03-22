Başakşehir'de korona virüs tedbirleri sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başakşehir'de korona virüs tedbirleri sürüyor - Son Dakika

Başakşehir'de korona virüs tedbirleri sürüyor

6 saat önce

Başakşehir Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmaları hızlandırdı.

Başakşehir'de korona virüs tedbirleri sürüyor, System.String[]

Başakşehir Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmaları hızlandırdı. Zabıta ekipleri yetkililerin aldığı kararları ilçe sakinlerine duyururken, temizlik görevleri de caddeleri sabunlu su ve dezenfektan ile yıkadı.


Başakşehir'de yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki cadde ve sokaklar ile halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte edildi. Başakşehir Belediyesi ekipleri, şehrin işlek caddeleri ve ortak kullanım alanları ile otobüs terminali, otobüs durakları ve minibüsleri ilaçlı ve köpüklü suyla yıkadı.


"Yıkama ve dezenfekte çalışmaları sürecek"


Başakşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hacı Dursun Ağaç da çalışmaları yerinde inceledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ağaç, Sağlık Bakanlığı'nın genelgesinin ardından yoğun bir şekilde çalışmalara başladıklarını ve halkın yoğun olarak kullandığı yerleri dezenfekte ettiklerini söyledi. Ekiplerin gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Ağaç, çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın, özellikle de 65 yaş üzeri komşularımızın sokağa çıkmamaları ve evlerinde kalmaları en büyük ricamız" diye konuştu.


Zabıta ekipleri korona virüs için sokakta


Diğer yandan Başakşehir Belediyesi zabıta ekipleri de, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında vatandaşları uyarmak için sokaklardaydı. Şamlar Tabiat Parkı ile Başakşehir Millet Bahçesi'nde piknik ve mangal denetimleri gerçekleştiren ekipler, 65 yaş üzeri vatandaşların evlerinden çıkmamaları konusunda anons da yaptı.


Zabıta personeli, Başakşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından "Biz sizin için görevdeyiz, siz de lütfen evde kalın" mesajı paylaştı. - İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:36 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hakkari halkı çağrılara uydu, caddeler boş kaldı
68 yaşındaki evsiz, misafirhaneye gitmemek için direndi Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı Bakan Soylu, maske stoklayan firmalar için 12 saat süre verdi
Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı         
19:52
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi         
18:16
Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu         
16:11
Ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ile eşi koronavirüse yakalandı Ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ile eşi koronavirüse yakalandı         
15:50
Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor         
15:17
Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı         
14:57
Jason Denayer, Fransa'dan ayrılıp ülkesine döndü Jason Denayer, Fransa'dan ayrılıp ülkesine döndü         
14:42
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı         
11:48
Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu         
10:37
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu         
10:19
71 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin, koronavirüs uyarılarına rağmen yürüyüşe çıktı 71 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin, koronavirüs uyarılarına rağmen yürüyüşe çıktı         
10:12
Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler         
08:44
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı         
01:28
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı         
13:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 01:31:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehir'de korona virüs tedbirleri sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]