Başakşehir'de koronavirüs tedbirleri alındı - Son Dakika
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Başakşehir'de koronavirüs tedbirleri alındı

6 saat önce

Başakşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşın toplu bulunduğu yerlerde dezenfeksiyon çalışmalarına hız verdi.

Başakşehir'de koronavirüs tedbirleri alındı, System.String[]

Başakşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşın toplu bulunduğu yerlerde dezenfeksiyon çalışmalarına hız verdi.

Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, tüm dünyada tedirginliğe ve ölümlere neden olan koronavirüs tehdidine karşı kaymakamlık, emniyet müdürlüğü, ibadethaneler ile pazar servisleri ve engelli araçlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Önlem amaçlı dezenfekte çalışmasında kamu alanları başta olmak üzere, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu mekanlar, özel kıyafetli ve maskeli personeller tarafından püskürtme yöntemiyle ilaçlanarak detaylı bir şekilde dezenfekte edildi.

"ELLERİMİZİ EN AZ 20 SANİYE BOYUNCA SU VE SABUNLA İYİCE YIKAMALIYIZ"

Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden yetkili Ataner Bozkurtlar, Başakşehir Belediye Başkanlığı'nın kararı doğrultusunda gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçemizde hem dezenfekte hem de bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. En önemli konulardan biri de vatandaşlarımızın kişisel tedbirlerini alması. Bu tedbirlerin başında da ellerimizi doğru ve etkili bir şekilde yıkamak geliyor. Ellerimizi en az 20 saniye boyunca su ve sabunla iyice yıkamalıyız. Öksürme ve hapşırmada ise tek kullanımlık mendiller tercih edilmeli. Kendisinde ateş fark eden vatandaşlarımız da en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalılar. İlçe genelindeki dezenfekte çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:54 Kaynak: DHA
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