Başakşehir'de kovalamaca sırasında polisle girdiği arbedede vurulan çocuk öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başakşehir'de kovalamaca sırasında polisle girdiği arbedede vurulan çocuk öldü - Son Dakika

Başakşehir'de kovalamaca sırasında polisle girdiği arbedede vurulan çocuk öldü

6 saat önce

BAŞAKŞEHİR'de yaşanan kovalamaca sonrası polisle girdiği arbede sırasında koltuk altından yaralanan çocuk hayatını kaybetti.

Başakşehir'de kovalamaca sırasında polisle girdiği arbedede vurulan çocuk öldü, System.String[]
BAŞAKŞEHİR'de yaşanan kovalamaca sonrası polisle girdiği arbede sırasında koltuk altından yaralanan çocuk hayatını kaybetti.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün gece devriye görevini yürüttüğü sırada hareketlerinden şüphelendikleri 06 BS 2789 plakalı otomobili takibe aldı. Polis ekipleri, plaka sorgusundan çalıntı olduğunu belirledikleri otomobildeki şüphelilere "dur" ihtarında bulundu. Buna rağmen durmayan şüpheliler, Avcılar Cihangir Mahallesi Kibele Sokak'ta sıkıştırıldı. Araçtan inen iki şüpheden biri, polise silah doğrulttu. Ekibin havaya ateş etmesi üzerine yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler yakın mesafede yakalandı. Polis memuru M.A. ile arbede yaşayan

şüphelilerden biri, polisin silahının ateş alması sonucu sol koltuk altından yaralandı. Kaçmaya devam eden şüpheli, yaklaşık 30 metre ileride yere düştü. Diğer şüpheli ise polis memuru Y.S. tarafından gözaltına alınarak kelepçelendi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, şüphelinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan kimlik kontrollerinde olay yerinde hayatını kaybeden şüphelinin 16 yaşındaki M. Ş. S, gözaltına alınanın ise 15 yaşındaki A.K. olduğu tespit edildi.

Aramalarda hayatını kaybeden M. Ş. S'nin düştüğü yerde 1 kurusıkı tabanca, araç dışında 2 boş kovan ve 1 mermi, araç içerisinde ise 1 kurusıkı tabanca, 1 hassas terazi ve kağıda sarılı şekilde 10 gram skunk ele geçirildi. Detaylı sorgulamaları yapılan zanlılardan hayatını kaybeden M. Ş. S'nin, motosiklet hırsızlığından 11, iş yerinden hırsızlıktan 6, otomobil hırsızlığından 1, konut dokunulmazlığı ihlalinden 1, uyuşturucudan 1 ve evden hırsızlıktan 3 olmak üzere 23 suç kaydının olduğu, 3 defa da hakkında kayıp şahıs başvurusunda bulunulduğu, gözaltındaki A.K'nin ise yağmadan 2, taksirle

yaralamadan 1, otomobil hırsızlığından 7, uyuşturucudan 1, sahte kimlik kullanımından 1 ve görevi yaptırmamak için görevli memura direnmeden 1 olmak üzere 13 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Yapılan incelemelerin ardından M. S. Ş'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, yaşı küçük A.K. ise Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis memuru M.A, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.


- İstanbul
Başakşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:27 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manav reyonu görevlisinden 'sırt yazılı' sosyal mesafe uyarısı
Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi Dayak atan Hint polisi bu kez sokak sokak gezerek şarkı söyledi Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı         
00:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?         
00:10
İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları         
23:56
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum         
23:44
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu         
23:15
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı         
23:14
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi         
22:56
Ali Koç, Barcelona'nın eski sportif direktörü Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirdi Ali Koç, Barcelona'nın eski sportif direktörü Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirdi         
22:54
Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı         
22:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu         
22:16
Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim         
22:04
Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı         
21:46
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak         
21:44
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
21:27
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi         
21:21
İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim         
21:18
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi         
21:00
Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok         
20:59
Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı         
20:48
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek         
20:41
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz         
20:15
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim         
20:11
Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor         
20:04
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor         
19:53
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi         
19:51
Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor         
19:46
Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım         
19:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı         
19:42
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi         
19:24
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi         
19:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2020 00:26:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehir'de kovalamaca sırasında polisle girdiği arbedede vurulan çocuk öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]