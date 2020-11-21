Başakşehir'de Kovid-19 test kiti üreten firmanın kasasını çaldılar - Son Dakika

Hırsızlar, ikinci katta bulunan ve içerisinde 200 bin liraya yakın para olan yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki para kasasını sürükleyerek aşağı indirdi.

Başakşehir 'de Kovid-19 test kiti ve dezenfektan üreten firmanın kasasının çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Vodafone Park'ta goller yağmur gibi geliyor! Meşin yuvarlak, bir kez daha ağlarla buluştu