Başakşehir'de kozmetik deposunda yangın
41 dakika önce
Başakşehir'de sanayi sitesindeki kozmetik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Başakşehir Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:46 Kaynak: AA
'de sanayi sitesindeki kozmetik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Marmara
Sanayi Sitesi P Blok'ta bulunan 3 katlı kozmetik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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