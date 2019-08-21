Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de kozmetik deposunda yangın
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Başakşehir'de kozmetik deposunda yangın

23 dakika önce

Başakşehir'de sanayi sitesindeki kozmetik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Başakşehir'de sanayi sitesindeki kozmetik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Marmara Sanayi Sitesi P Blok'ta bulunan 3 katlı kozmetik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Başakşehir, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:03 Kaynak: AA
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