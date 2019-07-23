Başakşehir'de kozmetik fabrikasında yangın
1 saat önce
Başakşehir'de kozmetik fabrikasında çıkan yangın, hasara neden oldu.
Başakşehir Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:21 Kaynak: AA
'de kozmetik fabrikasında çıkan yangın, hasara neden oldu.
Başakşehir Enkoop sanayi sitesindeki 6 katlı bir kozmetik firmasının 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyerek üst kata sıçrayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle kozmetik fabrikasında binada hasar oluştu
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