Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de kozmetik fabrikasında yangın
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Başakşehir'de kozmetik fabrikasında yangın

1 saat önce

Başakşehir'de kozmetik fabrikasında çıkan yangın, hasara neden oldu.

Başakşehir'de kozmetik fabrikasında çıkan yangın, hasara neden oldu.
Başakşehir Enkoop sanayi sitesindeki 6 katlı bir kozmetik firmasının 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyerek üst kata sıçrayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle kozmetik fabrikasında binada hasar oluştu
Başakşehir'de kozmetik fabrikasında yangın
Başakşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:21 Kaynak: AA
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