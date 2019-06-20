Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Kudriashov ile yollar ayrıldı
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Başakşehir'de Kudriashov ile yollar ayrıldı

32 dakika önce

Medipol Başakşehir Kulübü, devre arasında kadroya katılan savunma oyuncusu Fedor Kudriashov ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Başakşehir'de Kudriashov ile yollar ayrıldı, System.String[]
Medipol Başakşehir Kulübü, devre arasında kadroya katılan savunma oyuncusu Fedor Kudriashov ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Turuncu lacivertli ekip, devre arası transfer döneminde ücretsiz olarak kadrosuna kattığı ve 6 aylık sözleşme imzaladığı Fedor Kudriashov'un sözleşmesinin sona erdiğini ve oyuncuyla yolların ayrıldığını duyurdu. Başakşehir'in resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Rus futbolcumuz Fedor Kudriashov'a kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.
Rus futbolcu, Medipol Başakşehir formasıyla 8 Spor Toto Süper Lig maçında forma giydi ve bir gol kaydetti.


Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:21 Kaynak: DHA
Başakşehir, Spor
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